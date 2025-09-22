Dietro la grinta del volley femminile Julio Velasco svela ai ragazzi il segreto del successo | responsabilità passione e rispetto per la scuola Ecco il suo appello per le palestre in Italia
Durante la cerimonia di inaugurazione dell'anno scolastico, svoltasi presso l'IPSOEA Rossini di Napoli, il commissario tecnico della Nazionale italiana di volley femminile, Julio Velasco, ha rivolto alla platea – composta da studenti provenienti da tutta Italia – un intervento di forte impatto.
Dietro la grinta del volley femminile, Julio Velasco svela ai ragazzi il segreto del successo: responsabilità, passione e rispetto per la scuola. Ecco il suo appello per le palestre in Italia; Miriam Sylla trascina l'Italia alla vittoria dei Mondiali: cuore, grinta, carisma: «Abbiamo dato tutto»; Grinta e tecnica, per la Futura Volley c’è Marika Longobardi in posto 4.
Italia, le Azzurre del sitting volley sono campionesse d'Europa 2025: battuta l'Olanda 3-0 - La nazionale italiana femminile di sitting volley ha scritto una pagina storica per lo sport paralimpico del nostro Paese. sport.sky.it scrive
Azzurre leggendarie: il volley femminile italiano conquista l'oro mondiale dopo 23 anni di attesa - Festa, medaglie e l’invito dal Presidente Mattarella: le campionesse d’Italia hanno ... Scrive alfemminile.com