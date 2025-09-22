Dietro al caos del weekend negli aeroporti di mezza Europa c' era l' ennesimo attacco informatico
I sistemi di check-in automatizzati di Collins aerospace sono stati colpiti da un attacco ransomware. La conferma dall'Agenzia europea per la sicurezza informatica. Nel weekend migliaia di passeggeri sono rimasti a terra in questi aeroporti europei. 🔗 Leggi su Wired.it
Attacco hacker agli aeroporti europei: caos a Bruxelles, Londra, Berlino e Dublino. Chi c'è dietro?
«Quando tutto sembra sotto controllo, il caos è dietro l'angolo. » È questo il punto di partenza di The Last Frontier, la nuova serie thriller targata Apple TV+ che vede Jason Clarke sia davanti che dietro la macchina da presa. L'attesa è per il 10 ottobre, quando i
Caos aeroporti: c'è l'accordo con la Nato dietro l'attacco hacker? - Un'ondata di attacchi informatici ha messo in ginocchio alcuni dei principali aeroporti d'Europa negli ultimi giorni.
Attacco hacker agli aeroporti europei: caos a Bruxelles, Londra, Berlino e Dublino. Chi c'è dietro? - Un attacco hacker a una componente del software impiegato da alcune compagnie aeree per le operazioni di check-