Diego Granese chi è il famoso imprenditore italiano che domina l’export delle imprese
Da atleta a imprenditore globale, passando per palestre, vini colorati e grandi collaborazioni nel mondo delle celebrity. La parabola di Diego Granese è quella di un italiano che ha saputo trasformare ogni intuizione in un successo.. Gli inizi nello sport e Fitup Europe La storia di Granese comincia con lo sport. Dopo un passato agonistico nelle arti marziali e nella pesistica, con partecipazioni a competizioni nazionali e il riconoscimento come istruttore federale CONI, decide di mettere la stessa disciplina al servizio del business. Co-fonda Fitup Europe, una catena di palestre che in pochi anni arriva a superare le 100 sedi in tutta Europa, diventando un punto di riferimento per il fitness internazionale.
Diego Granese impazzito su Tik Tok: il video virale con le influencer - Famoso in tv per una storia lampo con l'ex di Brosio, Maria Laura De Vitis, che ha partecipato all'Isola dei famlsi.
Diego Granese riceve il prestigioso Golden Visa degli Emirati Arabi Uniti come figura influente a Dubai - Diego Granese, noto imprenditore e influencer italiano, ha ottenuto il prestigioso Golden Visa degli Emirati Arabi Uniti, un riconoscimento riservato a individui che apportano un contributo ...