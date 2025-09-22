Dieci nuovi defibrillatori tra le vie di Polistena | Città cardioprotetta e più sicura

Giornata importante ieri a Polistena. Grazie a Lions club Polisten "Brutium", che rafforza il suo impegno per la salute e la sicurezza della città, sono stati installati 10 defibrillatori in punti strategici della città.Questa iniziativa, parte del progetto “4 città della Piana cardioprotette e. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

Dieci nuovi defibrillatori tra le vie di Polistena: Città cardioprotetta e più sicura; Via dei Castani, la prima via cardioprotetta di Roma; Due nuovi DAE donati da privati.

Dieci defibrillatori agli stabilimenti - Grazie alla collaborazione tra il Consorzio Senigallia Spiagge, l’agenzia 7Events di Milano di Massimo Turturro e Acqua Sant’Anna, la stagione estiva sarà più sicura: ieri sono stati consegnati 10 ... Secondo ilrestodelcarlino.it

Nuovi defibrillatori a Cupra: "Ecco la verità" - Mentre la minoranza ha esultato per aver ‘spinto’ l’amministrazione comunale di Cupra a dotare il paese di defibrillatori esterni, con una mozione in consiglio comunale; sindaco, assessori e ... Si legge su ilrestodelcarlino.it