Dieci anni di impegno Taviano conferisce la cittadinanza onoraria a don Lucio Borgia

Lecceprima.it | 22 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

TAVIANO – L’amministrazione comunale di Taviano, facendosi portavoce di un sentimento di riconoscenza diffuso tra la popolazione, ha conferito il titolo di cittadino onorario a don Lucio Borgia. Il consiglio comunale, che si è riunito oggi, ha deliberato la proposta all’unanimità.Don Lucio è. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

Dieci anni di impegno, Taviano conferisce la cittadinanza onoraria a don Lucio Borgia; Antonio Nesci, “eroe di Taviano” e voce storica di Onda Verde: un tuffo nella memoria radiofonica; Comunali a Taviano, l'ex vicesindaca Stefanelli scende in campo nel segno della continuità.

