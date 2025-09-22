Diabete di tipo 1 da Crispr arriva una nuova grande speranza
Per la prima volta in un paziente sono state impiantate cellule modificate capaci di produrre insulina senza necessità di immunosoppressori. 🔗 Leggi su Wired.it
In questa notizia si parla di: diabete - tipo
Arriva la Barbie con diabete di tipo 1: perché è una svolta per bambine e bambini
Nuovo tipo di diabete giovanile scoperto in Africa, la conferma che cambia la storia in un maxi studio
Nuovo tipo di diabete giovanile scoperto in Africa, la conferma che cambia la storia in un maxi studio
Una ragazza di 17 anni con diabete di tipo 1 è stata fatta sbarcare dall’aereo, un volo da Lanzarote al Regno Unito perché i suoi livelli di zucchero nel sangue erano leggermente bassi. Tessy Kelly-Hester, di Newcastle, si stava godendo una vacanza in famigl - facebook.com Vai su Facebook
Diabete di tipo 1: trapianto su misura grazie a Crispr? - X Vai su X
Da Crispr arriva una nuova grande speranza per la cura del diabete di tipo 1; Diabete di tipo 1: trapianto su misura grazie a Crispr?; Contro il diabete di tipo 1 c'è un nuovo, promettente tipo di trapianto cellulare.
Contro il diabete di tipo 1 un nuovo, promettente tipo di trapianto cellulare - Focus.it - Un paziente con diabete ha ricevuto cellule che producono insulina "invisibili" al sistema immunitario: non richiedono, quindi, l'uso di immunosoppressori. Si legge su focus.it
Il farmaco che ritarda l’esordio del diabete di tipo 1: la scoperta che cambia la prevenzione - Un nuovo farmaco dimostra di poter ritardare l’insorgenza del diabete di tipo 1 nelle persone a rischio. Segnala focustech.it