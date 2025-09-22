Diabete di tipo 1 da Crispr arriva una nuova grande speranza

Wired.it | 22 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Per la prima volta in un paziente sono state impiantate cellule modificate capaci di produrre insulina senza necessità di immunosoppressori. 🔗 Leggi su Wired.it

diabete di tipo 1 da crispr arriva una nuova grande speranza

© Wired.it - Diabete di tipo 1, da Crispr arriva una nuova grande speranza

In questa notizia si parla di: diabete - tipo

Arriva la Barbie con diabete di tipo 1: perché è una svolta per bambine e bambini

Nuovo tipo di diabete giovanile scoperto in Africa, la conferma che cambia la storia in un maxi studio

Nuovo tipo di diabete giovanile scoperto in Africa, la conferma che cambia la storia in un maxi studio

Da Crispr arriva una nuova grande speranza per la cura del diabete di tipo 1; Diabete di tipo 1: trapianto su misura grazie a Crispr?; Contro il diabete di tipo 1 c'è un nuovo, promettente tipo di trapianto cellulare.

diabete tipo 1 crisprContro il diabete di tipo 1 un nuovo, promettente tipo di trapianto cellulare - Focus.it - Un paziente con diabete ha ricevuto cellule che producono insulina "invisibili" al sistema immunitario: non richiedono, quindi, l'uso di immunosoppressori. Si legge su focus.it

diabete tipo 1 crisprIl farmaco che ritarda l’esordio del diabete di tipo 1: la scoperta che cambia la prevenzione - Un nuovo farmaco dimostra di poter ritardare l’insorgenza del diabete di tipo 1 nelle persone a rischio. Segnala focustech.it

Cerca Video su questo argomento: Diabete Tipo 1 Crispr