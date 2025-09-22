Di Maria si lascia andare nell'intervista ma viene silenziato | caso social in Argentina

Fanpage.it | 22 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Di Maria furioso dopo Rosario Central-Talleres: l’intervista si interrompe mentre attacca gli arbitri, sui social si parla di censura. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: maria - lascia

Finisce il Mondiale per Club e Di Maria dice addio! L’argentino lascia il Benfica e torna al Rosario Central per chiudere la carriera

Uomini e Donne, Gianni Sperti lascia il ruolo di opinionista? Ecco cosa avrebbe deciso Maria De Filippi

Maria Esposito lascia Mare Fuori nella sesta stagione?

Di Maria si lascia andare nell’intervista, ma viene silenziato: caso social in Argentina; Amici, Valerio Scanu si lascia andare a una dichiarazione shock: ''Mi ha impedito di mettere piede a Mediaset''; Tutti insieme appassionatamente di Wise, perché rivederlo.

maria lascia andare nellDi Maria si lascia andare nell’intervista, ma viene silenziato: caso social in Argentina - Talleres: l’intervista si interrompe mentre attacca gli arbitri, sui social si parla di censura ... Si legge su fanpage.it

La Promessa spoiler Spagna: Alonso si lascia andare e bacia Maria Antonia, l'amica di Cruz - Le anticipazioni rivelano che i marchesi soffriranno per la mancanza di Manuel, partito per la guerra e Maria Antonia ... Secondo it.blastingnews.com

Cerca Video su questo argomento: Maria Lascia Andare Nell