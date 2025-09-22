Di Lorenzo e l’espulsione in Champions League contro il Pisa ci sarà una novità | il retroscena

Giovanni Di Lorenzo ha vissuto giorni difficili dopo il rosso diretto in Champions League contro il City. Non a caso, contro il Pisa ci sarà una novità molto importante.  Sono stati giorni molto importanti quelli che precedono la sfida contro il Pisa. Giovedì scorso, c’è stato l’esordio in Champions League contro il Manchester City che però è stato più amaro che mai. A creare problemi non è stato il risultato finale, ma l’impossibilità a giocare una partita alla pari. Ovviamente, a complicare le cose in modo netto è stata l’espulsione di Giovanni Di Lorenzo che ha lasciato i suoi in inferiorità numerica dopo soli 18? minuti. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

© Spazionapoli.it - Di Lorenzo e l’espulsione in Champions League, contro il Pisa ci sarà una novità: il retroscena

