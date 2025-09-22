Di Canio precisa sulla Juve | Solida a livello mentale ma non sotto l’aspetto tecnico-tattico Tudor sta facendo bene ma se fossi in lui…
Di Canio precisa sulla Juve: «Solida a livello mentale ma non sotto l’aspetto tecnico-tattico». La sua analisi sui bianconeri negli sti di Sky Sport. Il momento della Juve è al centro del dibattito, soprattutto dopo le recenti prestazioni in campionato e in Champions League. A commentare lo stato di forma dei bianconeri è stato Paolo Di Canio, ex attaccante, intervenuto negli studi di Sky Sport. L’analisi di Di Canio si è concentrata sulla distinzione tra solidità tattica e mentale, mettendo in evidenza le difficoltà difensive che la squadra ha mostrato negli ultimi impegni, ma anche la grande capacità di reazione. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
Di Canio: "Juve solida a livello mentale, non a livello tecnico-tattico" - Intervenuto negli studi di "Sky Sport", Paolo Di Canio, ex attaccante di Lazio e Juventus tra le altre, si sofferma ad analizzare il momento della squadra bianconera, un po' ... Da tuttojuve.com
Di Canio: "La Juve mi piace, Tudor lavora con equilibrio. Per lo scudetto, però, parte dietro Napoli ed Inter" - Intervistato da "La Stampa", Paolo Di Canio, ex giocatore di Juventus e Milan tra le altre, mette la squadra bianconera dietro a Napoli ed Inter nella corsa per lo scudetto: ... Come scrive tuttojuve.com