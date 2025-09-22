Di Canio precisa sulla Juve: «Solida a livello mentale ma non sotto l’aspetto tecnico-tattico». La sua analisi sui bianconeri negli sti di Sky Sport. Il momento della Juve è al centro del dibattito, soprattutto dopo le recenti prestazioni in campionato e in Champions League. A commentare lo stato di forma dei bianconeri è stato Paolo Di Canio, ex attaccante, intervenuto negli studi di Sky Sport. L’analisi di Di Canio si è concentrata sulla distinzione tra solidità tattica e mentale, mettendo in evidenza le difficoltà difensive che la squadra ha mostrato negli ultimi impegni, ma anche la grande capacità di reazione. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Di Canio precisa sulla Juve: «Solida a livello mentale ma non sotto l’aspetto tecnico-tattico. Tudor sta facendo bene ma se fossi in lui…»