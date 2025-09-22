Mette-Marit di Norvegia torna al centro dell’attenzione pubblica e questa volta a far discutere è il suo annuncio: la principessa ereditaria si prepara a un nuovo ritiro dalla scena pubblica. Ottobre la vedrà quasi completamente assente dagli eventi ufficiali, eccezion fatta per rarissimi appuntamenti come la cena di Stato con il Parlamento. La Casa Reale ha confermato la notizia e, poco dopo, è stata la stessa principessa a mostrarsi in pubblico e a confessare con sincerità: “ Ho bisogno di più aiuto nella vita quotidiana “. Già nel 2018 a Mette-Marit era stata diagnosticata una fibrosi polmonare cronica, una patologia rara che irrigidisce i tessuti dei polmoni e rende sempre più difficile respirare. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - “Devo ritirarmi, la malattia avanza”: famiglia reale, il terribile annuncio della principessa