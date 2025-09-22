Devo ritirarmi la malattia avanza | famiglia reale il terribile annuncio della principessa
Mette-Marit di Norvegia torna al centro dell’attenzione pubblica e questa volta a far discutere è il suo annuncio: la principessa ereditaria si prepara a un nuovo ritiro dalla scena pubblica. Ottobre la vedrà quasi completamente assente dagli eventi ufficiali, eccezion fatta per rarissimi appuntamenti come la cena di Stato con il Parlamento. La Casa Reale ha confermato la notizia e, poco dopo, è stata la stessa principessa a mostrarsi in pubblico e a confessare con sincerità: “ Ho bisogno di più aiuto nella vita quotidiana “. Già nel 2018 a Mette-Marit era stata diagnosticata una fibrosi polmonare cronica, una patologia rara che irrigidisce i tessuti dei polmoni e rende sempre più difficile respirare. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
In questa notizia si parla di: devo - ritirarmi
E’ stato bello, ma devo ritirarmi | Lo ha annunciato in queste ore: l’incubo della Juventus lascia il calcio
Whoopi Goldberg fa un’amara confessione: “Non posso permettermi di ritirarmi, devo pagare le bollette”
Jack Draper su Instagram: "Mi dispiace informarvi che sono costretto a ritirarmi dagli US Open: ho fatto di tutto per essere qui e darmi la possibilità di competere, ma il fastidio al braccio è aumentato e devo fare la cosa giusta, prendendomi cura di me. Grazie a - X Vai su X
Le risposte alle domande #ADI più frequenti. #INPS, insieme a Poste Italiane, fornisce chiarimenti: Cosa devo fare se mi trovo in possesso di due carte ADI (la vecchia e la nuova rilasciata a seguito della domanda di rinnovo)? Se la nuova carta è stata ritirat - facebook.com Vai su Facebook
Mette Marit di Norvegia, la malattia avanza e lei si ritira: «Ho bisogno di più aiuto nella vita quotidiana»; Eleonora Giorgi a cuore aperto sulla malattia: È devastante e sta avanzando. Il rimpianto delle cure mancate; “Devo ritirarmi, la malattia avanza”: famiglia reale, il terribile annuncio della principessa.