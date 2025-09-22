Deutsche Bahn l’italiana Evelyin Palla dirigerà le ferrovie tedesche afflitte dai ritardi È la prima donna in 200 anni

Un’italiana chiamata a risollevare il trasporto ferroviario in Germania, dove i treni che spaccano il minuto sono solo un lontano ricordo. I disagi della Deutsche Bahn, azienda pubblica federale, hanno fatto calare a picco la fiducia dei tedeschi nei confronti dei treni a lunga percorrenza. Come riporta il Corriere della Sera, negli ultimi 6 mesi solo il 63,4% delle corse sono state puntuali, e cioè arrivate entro 15 minuti dall’orario previsto. Non è andata meglio negli ultimi anni. Per far fronte alla situazione, frutto di pochi investimenti ed errori di gestione, il governo tedesco ha scelto Evelyin Palla. 🔗 Leggi su Open.online