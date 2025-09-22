Detroit Lions @ Baltimore Ravens | anteprima previsione e probabilità
2025-09-22 13:03:00 Lettori di JustCalcio.com, vi riportiamo in versione integrale l’ultima notizia pervenuta in redazione: Anteprima per Detroit Lions @ Baltimore Ravens. Il capo allenatore di Detroit Lions Dan Campbell è ancora intelligente dall’ultima visita della sua squadra a Baltimora, anche se è stato due anni fa. In quell’occasione, i Lions furono spazzati via 38-6 dopo un inizio scarso e Campbell lo ricorda bene. “Non dimentichi quelli”, ha detto Campbell tramite il sito web dei Lions. “Non ci abbiamo dato una possibilità. Entro la fine del primo trimestre, eravamo in brutto modo. “L’ambiente, l’avversario, la maggior parte dei nostri ragazzi li ha visti da vicino, in tempo reale. 🔗 Leggi su Justcalcio.com
detroit - lions
