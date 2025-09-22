Detenuto aggredisce tre agenti il Sappe | Una mattinata di follia

"Mattinata di follia nel carcere di Castrogno, a Teramo". A denunciarlo è il Sappe, che ricostruisce l'accaduto: un detenuto avrebbe aggredito i poliziotti, colpendone uno con una testata, tanto che l'agente è finito in pronto soccorso ed è stato medicato con una prognosi di undici giorni. In. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

