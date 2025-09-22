Alle compagne di cella aveva detto che non le andava di uscire per l’ora d’aria. Ciò, stando a prime ricostruzioni dell’accaduto. Al rientro, l’hanno trovata morta. Nel penitenziario di Perugia si è consumato il sessantaduesimo suicidio di un detenuto in Italia. Stavolta una donna, 30 anni, originaria di Taranto. Era in carcere per droga. Nel penitenziario era assistita dal punto di vista psicologico. Nei giorni scorsi aveva chiesto l’utilizzo di un particolare farmaco antidolorifico che però non era stato possibile reperire. La procura di Perugia ha aperto un’inchiesta. L'articolo Detenuta di origine tarantina suicida nel carcere di Perugia In Italia dall'inizio dell'anno sono 62 proviene da Noi Notizie. 🔗 Leggi su Noinotizie.it

