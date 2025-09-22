Siamo ossessionate dall’avere labbra perfette. In effetti chi non desidera labbra turgide, piene e succose? C’è chi sceglie la strada dei filler, chi cerca la lip combo della vita e chi si affida alla dermopigmentazione labbra, una soluzione di trucco semipermanente che risolve la questione volume e colore con il minimo sforzo. Definizione del contorno e colore naturale con un effetto che ricorda quello della matita sfumata: il trucco semipermanente della labbra è una delle soluzioni che permette di essere sempre perfetta con il minimo sforzo. A patto che sia fatto bene, discreto, naturale, senza eccessi e senza sbavature. 🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - Dermopigmentazione labbra: cosa c’è da sapere