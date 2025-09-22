Derby Lazio-Roma tra rabbia e ordine | la Nord respinge la squadra ma l’Olimpico regge la tensione

Derby Lazio Roma, tra rabbia e ordine: la Nord respinge la squadra, ma l’Olimpico regge la tensione dopo l’allerta massimale Il derby di Roma, conclusosi con la vittoria giallorossa, ha lasciato strascichi profondi nell’ambiente Lazio, dove «delusione e repulsione» hanno prevalso. Come racconta il Corriere dello Sport, a fine partita, «La Curva Nord ha respinto . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Derby Lazio-Roma, tra rabbia e ordine: la Nord respinge la squadra, ma l’Olimpico regge la tensione

