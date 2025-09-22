Derby di Roma sequestrate mazze e aste durante le bonifiche | scontri sfiorati tra le tifoserie

Roma, 22 settembre 2025 – Insulti, fumogeni e qualche lancio di bottiglie: momenti di tensione si sono verificati al termine del derby tra Lazio e Roma, al momento del deflusso dei tifosi. Pezzi delle due tifoserie si sono sono incrociati all’altezza di Ponte Milvio, tra lungotevere Thaon di Revel e Lungotevere Salvo D’Acquisto: in un video che circola sui social si vedono tifosi delle due squadre a bordo di motorini e a piedi che si insultano reciprocamente. Non ci sono stati contatti e il tutto è rientrato dopo pochi minuti, anche grazie all’intervento delle forze di polizia. Durante le bonifiche pre-derby Lazio-Roma la polizia ha sequestrato in piazza Mancini, aste in plastica munite di viti e lame e mazze di legno. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it