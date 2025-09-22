Derby di Roma sequestrate mazze e aste durante le bonifiche | scontri sfiorati tra le tifoserie
Roma, 22 settembre 2025 – Insulti, fumogeni e qualche lancio di bottiglie: momenti di tensione si sono verificati al termine del derby tra Lazio e Roma, al momento del deflusso dei tifosi. Pezzi delle due tifoserie si sono sono incrociati all’altezza di Ponte Milvio, tra lungotevere Thaon di Revel e Lungotevere Salvo D’Acquisto: in un video che circola sui social si vedono tifosi delle due squadre a bordo di motorini e a piedi che si insultano reciprocamente. Non ci sono stati contatti e il tutto è rientrato dopo pochi minuti, anche grazie all’intervento delle forze di polizia. Durante le bonifiche pre-derby Lazio-Roma la polizia ha sequestrato in piazza Mancini, aste in plastica munite di viti e lame e mazze di legno. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it
In questa notizia si parla di: derby - roma
Serie A, equilibrio nel derby di Roma
Lazio-Roma: Rovella e Castellanos ok, Wesley salta il derby. Le ultime sulle formazioni
Pronostico Lazio-Roma: un derby in linea con gli ultimi sette precedenti
Primo Derby di Roma vinto per il GASP! #LazioRoma - facebook.com Vai su Facebook
In una miserabile gara a chi è più fascista, gli ultras della #Roma si prendono anche il derby dell'idiozia: nei loro striscioni hanno citato almeno tre volte @lazio_e libertà. Da anni denunciamo la deriva estremista che accomuna gran parte delle curve: serve altr - X Vai su X
Derby di Roma, sequestrate mazze e aste durante le bonifiche: scontri sfiorati tra le tifoserie; Derby Lazio-Roma, Olimpico blindato: sequestrate mazze e aste con viti e lame; Derby Lazio-Roma, sequestrate armi improprie vicino allo stadio.
Derby Lazio Roma, l’Olimpico regge la tensione: evitati scontri tra le tifoserie - Derby Lazio Roma, tra rabbia e ordine: la Nord respinge la squadra, ma l’Olimpico regge la tensione dopo l’allerta massimale Il derby di Roma, conclusosi con la vittoria giallorossa, ha lasciato stras ... Scrive lazionews24.com
Derby Lazio-Roma, sequestrate armi improprie vicino allo stadio - Roma sono iniziate già alle prime ore di oggi, con un dispositivo di sicurezza straordinario che ha visto un ampio schieramento delle forze dell’ordine ... Segnala rainews.it