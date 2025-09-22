Derby di Roma sequestrate 600 bottigliette e birra pronte per il mercato illegale

Roma, 22 settembre 2025 – In occasione del derby disputatosi ieri allo stadio Olimpico, la polizia locale di Roma Capitale ha attuato un piano straordinario di vigilanza che ha visto impegnati i gruppi territoriali e le unità del Gruppo Pronto Intervento Traffico. Proprio gli agenti del Gpit, insieme ai colleghi del XV Cassia, hanno intercettato nelle ore precedenti l’incontro un furgone Ford Transit nei pressi di viale di Tor di Quinto. All’interno del mezzo è stato scoperto un ingente carico di bevande, destinato alla vendita abusiva nelle aree intorno allo stadio. Il sequestro ha riguardato oltre seicento bottigliette d’acqua e di birra, insieme a un centinaio di impermeabili, carrelli e varie attrezzature utilizzate per allestire la vendita illegale. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

