Deportati nei lager nazisti la sacilese Patrizia del Col incontra Mattarella
Nella mattina del 19 settembre per la prima celebrazione della Giornata degli internati italiani nei campi di concentramento tedeschi durante la seconda Guerra mondiale il Presidente della Repubblica ha tenuto una cerimonia nel Salone dei Corazzieri al Quirinale.Per Pordenone oltre alla. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it
Furono deportati nei campi di concentramento: consegnate le medaglie d'onore ai familiari degli internati nei lager
