DePookan tornano dopo 30 anni con Sang et Cendre | un viaggio tra magia ritualità e suoni ancestrali

. Dopo un silenzio lungo tre decenni, i DePookan tornano sulla scena musicale con Sang et Cendre, uscito in digitale a giugno e ora disponibile anche in CD grazie a RadiciMusic Records. Il secondo capitolo della band toscana, fondata da Susy (Luana) Berni e Nicola Cavina nel 1992, segna un ritorno potente nella scena world alternativa, con un lavoro che intreccia sonorità antiche e contemporanee. Tra world music, elettronica e ritualità. Il disco si muove tra world music, ritualità arcaica e sperimentazioni elettroniche moderne, in una dimensione sonora che richiama atmosfere celtiche, dark e underground. 🔗 Leggi su Spettacolo.periodicodaily.com

