Un alone di mistero circonda il futuro scolastico di Archie, il figlio di sei anni del principe Harry e Meghan Markle. Secondo indiscrezioni riportate da The Royalist, amici di Harry avrebbero rivelato che il principe avrebbe iscritto Archie all’Eton College, la prestigiosa scuola frequentata da generazioni di reali britannici, incluso lo stesso Harry e suo fratello William. Questa notizia arriva sulla scia della recente visita di Harry nel Regno Unito, durante la quale avrebbe discusso con il padre, re Carlo, i suoi piani per l’educazione dei figli. L’ipotesi di un ritorno nel Regno Unito, seppur non confermata, si intreccia con le dichiarazioni della cantante Joss Stone, amica di Harry, che ha riferito di una conversazione avuta con il principe durante i WellChild Awards a Londra. 🔗 Leggi su Cultweb.it

Dentro Eton: il mondo segreto della scuola che forgia i Re. Archie seguirà le orme di Harry?