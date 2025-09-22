Dengue un ricoverato all' ospedale di Livorno | chiuso il parco Pertini via alla disinfestazione
All'ospedale di Livorno è ricoverato un paziente affetto da Dengue, malattia tropicale trasmessa dalla zanzara tigre, come fatto sapere al Comune dal dipartimento della prevenzione dell'Asl Toscana Nord Ovest. Così come previsto dalla legge, l'azienda sanitaria ha prescritto all'amministrazione. 🔗 Leggi su Livornotoday.it
In questa notizia si parla di: dengue - ricoverato
Allarme a Soncino per il primo caso autoctono di febbre Dengue: giovane ricoverato in ospedale. Avviata disinfestazione
Caso di Dengue a Osimo. Ricoverato grave a Torrette di ritorno da una vacanza in Sri Lanka e Maldive
Caso di Dengue a Colle Val d’Elsa, paziente ricoverato alle Scotte di Siena
L’Amministrazione comunale di Colle Val d’Elsa ha comunicato la rilevazione di un caso di Dengue in un’area circoscritta e ben identificata dell’abitato di Gracciano. Il paziente è stato preso in carico dai sanitari e si trova attualmente ricoverato all’ospedale Le - facebook.com Vai su Facebook
Un ricoverato per Dengue all'Ospedale di Livorno, l'Asl prescrive al Comune di effettuare la disinfestazione di zanzare al Parco Pertini; Livorno, un ricoverato per dengue: disinfestazione dalle zanzare tigre nell’area del parco Pertini; Un caso di Dengue, chiude per disinfestazione il Parterre.
Caso di Dengue a Osimo, la disinfestazione si allarga all’ospedale - Ancona, 18 agosto 2025 – Dopo la scoperta di un caso di Dengue importato dall’estero e non riconducibile a una trasmissione del virus, registrato nella frazione Abbadia di Osimo, si allarga la ... Scrive ilrestodelcarlino.it
Dengue, registrato un caso in Toscana: uomo ricoverato dopo viaggio in India. Il Comune di Prato dispone la disinfestazione - L’Asl Toscana Centro ha confermato il caso di Dengue in un uomo rientrato da un viaggio in India lo scorso 15 agosto. Segnala ilmessaggero.it