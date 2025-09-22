Dengue un caso a Livorno | scatta la disinfestazione chiuso il parco Pertini
Un nuovo caso di Dengue in Toscana. E' accaduto oggi, 22 settembre 2025, a Livorno. Il comune ha disposto l'ordinanza per la disinfestazione nelle aree pubbliche di viale Carducci. L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it
In questa notizia si parla di: dengue - caso
Caso di Dengue a Pisa: scatta la disinfestazione straordinaria nella zona di via delle Lenze
Caso di Dengue a Pisa, ispezioni porta a porta per eliminare focolai di zanzare. Ecco dove
Caso sospetto di Dengue: in Brianza scatta la disinfestazione straordinaria
+++ C'è un caso di Dengue importato in Trentino, un residente ha manifestato i sintomi al rientro da un viaggio all'estero. Disposto intervento di disinfestazione contro le zanzare nelle aree vicine all'abitazione della persona interessata - facebook.com Vai su Facebook
Caso importato di Dengue a Brentonico in Trentino. Attivate le misure di profilassi e di disinfestazione #ANSA - X Vai su X
Caso di Dengue a Livorno, scatta la disinfestazione urgente; Caso di Dengue in Lombardia, scatta la disinfestazione: come si viene contagiati; Febbre Dengue: dimessa la donna pisana che era stata ricoverata.
Un caso di Febbre Dengue a Livorno: al via la disinfestazione di zanzare al Parco Pertini - Il Dipartimento della Prevenzione Azienda Usl Toscana Nord Ovest ha segnalato al Comune di Livorno che all'Ospedale è ricoverato un paziente affetto da ... Scrive gonews.it
Dengue (e non solo) viaggia in Italia, dopo Livorno casi anche a Bassano del Grappa: torna l'allarme per le malattie delle zanzare - Dopo il caso di Dengue rilevato nella giornata di martedì 3 giugno 2025 a Livorno, riguardante una donna di circa 30 anni di ritorno da un viaggio nel sud- Come scrive leggo.it