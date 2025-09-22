Demon slayer | l’amore tra giyu e shinobu nell’infinity castle

l’evoluzione delle relazioni tra i personaggi di demon slayer. Il franchise di Demon Slayer ha mostrato, anche se in modo sottile, alcuni accenni a possibili storie d’amore tra i protagonisti, suscitando l’interesse dei fan. Tra le coppie più discusse e amate si trova quella formata da Giyu Tomioka e Shinobu Kocho. Sebbene non siano il fulcro della narrazione, le loro interazioni e la chimica evidente fin dall’inizio hanno alimentato molte speculazioni sulla possibilità che questa relazione possa diventare canonica. la reazione di giyu tomioka alla morte di shinobu nel film “demon slayer: infinity castle”. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

