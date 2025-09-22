Demon slayer | il successo di infinity castle mette in difficoltà disney
l’impatto crescente dell’anime nel mercato occidentale. Da quasi un secolo, Hollywood ha dominato il settore dei film d’animazione a livello globale, con concorrenti come Disney, DreamWorks Animation e Warner Bros. Animation che si sono sfidati in una competizione principalmente confinata ai mercati nordamericani. In questo scenario, l’anime sta emergendo come un attore di rilievo, capace di alterare gli equilibri consolidati e di attirare l’attenzione internazionale. il successo storico di Demon Slayer: Infinity Castle. performance al botteghino negli Stati Uniti. Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – The Movie: Infinity Castle, prodotto da Sony tramite la distribuzione Crunchyroll e la collaborazione con Ufotable, sta registrando risultati senza precedenti in Nord America. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it
