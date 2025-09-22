Demon Slayer | Il Castello dell’Infinito supera i $550 milioni al botteghino è record per un film animato
Demon Slayer: Il Castello dell’Infinito continua a riscrivere la storia del box office, con incassi da record per un film animato. Difatti il nuovo capitolo della saga di Tanjiro ha superato i 555 milioni di dollari in incassi globali, un traguardo che lo consacra come il film animato più redditizio di sempre a livello mondiale. Variety riporta che il risultato è frutto di una distribuzione capillare: Sony e Crunchyroll hanno gestito l’uscita in Nord America, Regno Unito e Brasile, mentre Toho ef Aniplex hanno guidato il lancio in Giappone e negli altri mercati asiatici. Addentrandoci nello specifico, la pellicola ha ottenuto 104 milioni di dollari negli Stati Uniti ( dove ha avuto un debutto da record ), compreso un debutto record da 70 milioni, e oltre 451 milioni nel resto del mondo, dove continua a dominare i botteghini. 🔗 Leggi su Game-experience.it
In questa notizia si parla di: demon - slayer
Demon Slayer: Infinity Castle ridefinisce il box office degli anime per sempre
Demon Slayer: Infinity Castle è il film coi maggiori incassi al debutto di tutti i tempi in Giappone
Demon Slayer, il manga ha superato i 220 milioni di copie vendute 5 anni dopo la conclusione
La vostra opinione su Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Il Castello dell’Infinito, senza spoiler? - X Vai su X
“Demon slayer il castello dell’infinito” vi aspetta questa sera all’AEQUA#cineteatrospazioarte alle ore 17:30 Trama: Il giovane Tanjiro Kamado, il cui villaggio viene devastato da un demone, lasciando la sua famiglia massacrata e sua sorella minore, Nezuko, tr - facebook.com Vai su Facebook
Brutte notizie per i fan di Demon Slayer | Il Castello dell’Infinito su Crunchyroll non arriverà tanto presto; I fan di Demon Slayer | Il Castello dell’Infinito non hanno apprezzato la morte di QUEL personaggio; Demon slayer il castello dell’infinito 2 e 3 data di uscita svelata.
Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – Il Castello dell’Infinito 2 e 3, la data di uscita è già stata rivelata - Scopri se la data di uscita di Demon Slayer: Il Castello dell’Infinito 2 e 3 è già stata rivelata e tutte le ultime novità sul sequel. Da cinefilos.it
Demon Slayer: Il Castello dell’Infinito: niente streaming su Crunchyroll nel 2025 - Tutti i fan di Demon Slayer che speravano di vedere Demon Slayer: Il Castello dell'Infinito comodamente da casa dovranno attendere ancora. Si legge su icrewplay.com