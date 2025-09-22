Demon Slayer | Il Castello dell’Infinito supera i $550 milioni al botteghino è record per un film animato

Demon Slayer: Il Castello dell’Infinito continua a riscrivere la storia del box office, con incassi da record per un film animato. Difatti il nuovo capitolo della saga di Tanjiro ha superato i 555 milioni di dollari in incassi globali, un traguardo che lo consacra come il film animato più redditizio di sempre a livello mondiale. Variety riporta che il risultato è frutto di una distribuzione capillare: Sony e Crunchyroll hanno gestito l’uscita in Nord America, Regno Unito e Brasile, mentre Toho ef Aniplex hanno guidato il lancio in Giappone e negli altri mercati asiatici. Addentrandoci nello specifico, la pellicola ha ottenuto 104 milioni di dollari negli Stati Uniti ( dove ha avuto un debutto da record ), compreso un debutto record da 70 milioni, e oltre 451 milioni nel resto del mondo, dove continua a dominare i botteghini. 🔗 Leggi su Game-experience.it

