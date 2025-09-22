Demon Slayer e The Conjuring dominano il botteghino flop per A Big Bold Beautiful Journey

Mentre l'anime dei record e il nuovo capitolo della saga di The Conjuring incrementano i loro incassi, deludono i debutti di A Big Beautiful Journey negli USA e di Duse in Italia. Volano gli incassi di Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Il Castello dell'Infinito e di The Conjuring - Il rito finale. L'anime giapponese che si sta garantendo incassi record è saldamente in prima posizione nel box office USA con altri 17,3 milioni che lo portano a un totale di 104,7 milioni negli USA e di 555 milioni globali. In Italia, però, l'anime - i cui incassi hanno raggiunto i 4 milioni di euro in sole due settimane, è secondo.

