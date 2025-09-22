Demanio avviati 24 Piani città per rigenerare immobili | c’è anche Benevento

Tempo di lettura: 2 minuti L’Agenzia del Demanio trasforma il tessuto urbano con i Piani città: ne ha già avviati 24 in tutta Italia e prevede di sottoscriverne 65 entro il 2028. E’ quanto emerge dal rapporto annuale dell’Agenzia presentata oggi alla Camera. I Piani avviati coprono tutto il territorio italiano, da Belluno a Palermo, da Siena a Potenza, per un totale di 252 immobili da rigenerare e 4 milioni di metri quadri di superficie utile.   Il Piano Città, viene spiegato nel rapporto, rappresenta un cambio di paradigma nel modo di concepire e gestire il patrimonio pubblico immobiliare: “Non si tratta di un semplice programma di ristrutturazioni, ma di una strategia integrata che trasforma gli edifici pubblici in catalizzatori di rigenerazione urbana, economica e sociale. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

