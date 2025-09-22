Demanio avviati 24 Piani città per rigenerare immobili | c’è anche Benevento

Tempo di lettura: 2 minuti L’Agenzia del Demanio trasforma il tessuto urbano con i Piani città: ne ha già avviati 24 in tutta Italia e prevede di sottoscriverne 65 entro il 2028. E’ quanto emerge dal rapporto annuale dell’Agenzia presentata oggi alla Camera. I Piani avviati coprono tutto il territorio italiano, da Belluno a Palermo, da Siena a Potenza, per un totale di 252 immobili da rigenerare e 4 milioni di metri quadri di superficie utile. Il Piano Città, viene spiegato nel rapporto, rappresenta un cambio di paradigma nel modo di concepire e gestire il patrimonio pubblico immobiliare: “Non si tratta di un semplice programma di ristrutturazioni, ma di una strategia integrata che trasforma gli edifici pubblici in catalizzatori di rigenerazione urbana, economica e sociale. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Demanio, avviati 24 Piani città per rigenerare immobili: c’è anche Benevento

In questa notizia si parla di: demanio - avviati

L’area dell’ex Roosevelt, di oltre 95 mila metri quadrati, è un bene del demanio regionale ed è appartenuta in passato ai Padri vocazionisti. I lavori del primo lotto sono stati avviati a dicembre dello scorso anno, per un importo di 12 milioni di euro - X Vai su X

radiodelcapo.it webtv. . www.radiodelcapo.it Irregolarità tecniche, lavori mai avviati: sono solo le ultime gocce che hanno fatto traboccare un vaso ormai stracolmo da troppo tempo. La Regione Puglia ha dichiarato la decadenza della concessione demaniale c - facebook.com Vai su Facebook

Agenzia Demanio, 3,9 mld di € investiti sul patrimonio immobiliare; Demanio, investimenti a 3,9 miliardi: in tre anni sono cresciuti del 144%. L’impatto sulla finanza pubblica è di 277 milioni di euro; Patrimonio immobiliare dello Stato motore di sviluppo. Dal Verme: 3,89 miliardi di investimenti nel 2024.

Demanio, investimenti a 3,9 miliardi: in tre anni sono cresciuti del 144%. L’impatto sulla finanza pubblica è di 277 milioni di euro - Gli interventi avviati sono cresciuti dell’11,4%, superando la soglia dei 3,9 miliardi di euro, ottimizzazione della spesa con la riduzione dell’11,2% della spesa per locazioni passive in soli due ann ... milanofinanza.it scrive

Demanio: 24 Piani Citta' gia' avviati, obiettivo 65 entro 2028 - L'Agenzia del Demanio ha gia' lanciato 24 'Piani Citta'' per definire la destinazione urbanistica degli immobili pubblici e punta a 65 entro il 2028. Come scrive ntplusentilocaliedilizia.ilsole24ore.com