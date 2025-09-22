Deltaplano su manifestazione pro-Gaza a Calenzano è polemica | Riferimento ad attacco del 7 ottobre di Hamas

(Adnkronos) – Un deltaplano sorvola i manifestanti pro-Gaza a Calenzano in provincia di Firenze, accolto dagli applausi della folla. Il video, diffuso da un'attivista con la didascalia 'Do you remember?', ha immediatamente suscitato la reazione indignata dell'associazione Italia-Israele di Firenze, che si dice "sgomenta" per quanto accaduto oggi, lunedì 22 settembre, durante la manifestazione Pro . Potrebbe interessarti:. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

Che bellini gli amici dei terroristi che sfilano per lo #scioperogenerale Sotto al deltaplano che sorvola la manifestazione... "do you remember?" È così che il 7 ottobre 23 i terroristi hanno raggiunto il Nova Festival uccidendo decine e decine di giovani a un conc - X Vai su X

Grazie a Delta Radio Italia per aver dato spazio all'intervista del Sindaco della Città di Fratta Polesine Giuseppe Tasso e all'Assessore Cinzia Mantovani che illustrano la manifestazione Badoer letteraria festival ? - facebook.com Vai su Facebook

