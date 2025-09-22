Deltaplano sopra il corteo pro Gaza di Calenzano | Ricorda il 7 ottobre Rabbia e indignazione

Calenzano, 22 settembre 2025 – Un deltaplano in volo sopra i manifestanti pro Gaza di Calenzano che urlano e applaudono, il video condiviso da un’attivista con la didascalia “Do you remember?”. Tanto è bastato per scatenare la rabbia dell’associazione Italia-Israele di Firenze, che si definisce “sgomenta” di fronte a quanto accaduto nella giornata di oggi, lunedì 22 settembre, durante la manifestazione Pro Pal andata in scena alle porte di Firenze. Un corteo che ha visto la presenza di migliaia di persone. “Innalzare in volo un deltaplano in una manifestazione filo-palestinese, tra applausi e cori che invocano ‘Palestina libera dal fiume al mare’, non è un gesto folkloristico, ma un richiamo diretto agli attentati terroristici con cui Hamas il 7 ottobre ha massacrato e rapito centinaia di creature innocenti, scendendo anche dal cielo con i deltaplani. 🔗 Leggi su Lanazione.it

