Delta Force si rinnova con collaborazioni da brivido | arrivano Saw e Metal Gear Solid Delta

Delta Force, lo sparatutto free-to-play disponibile su PC, console e dispositivi mobili, continua a puntare su contenuti speciali per mantenere alta l'attenzione della community. Negli ultimi giorni sono state annunciate due collaborazioni che non solo arricchiscono il gameplay, ma si inseriscono con tempismo perfetto nel calendario, andando a toccare due franchise amatissimi e molto diversi tra loro. L'incubo di Halloween con Saw – L'Enigmista. In vista di ottobre e delle celebrazioni di Halloween, Delta Force porterà nel gioco una collaborazione con Saw – L'Enigmista, una delle saghe horror più celebri di sempre.

In questa notizia si parla di: delta - force

