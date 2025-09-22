Delitto di Sharon oggi in tribunale si torna sulla perizia psichiatrica di Sangare

Ecodibergamo.it | 22 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

IL PROCESSO. La relazione psichiatrica secondo cui Moussa Sangare era capace di intendere e di volere la notte del 30 luglio 2024, quando è stata uccisa Sharon Verzeni a Terno d’Isola, sarà discussa alla presenza dei consulenti delle parti. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

delitto di sharon oggi in tribunale si torna sulla perizia psichiatrica di sangare

© Ecodibergamo.it - Delitto di Sharon, oggi in tribunale si torna sulla perizia psichiatrica di Sangare

In questa notizia si parla di: delitto - sharon

Delitto di Sharon, la perizia non fa sconti a Sangare: «Narcisista, ma capace di intendere»

Delitto Sharon Verzeni, Moussa Sangare è capace di intendere e volere

Delitto di Sharon, oggi in tribunale si torna sulla perizia psichiatrica di Sangare; Omicidio Sharon Verzeni, colpo di scena: Moussa Sangare, reo confesso, ritratta tutto. “Non l’ho uccisa io, e ho paura del suo assassino”; Minaccia di morte la madre e la sorella: 3 anni e 8 mesi per maltrattamenti all’assassino di Sharon Verzeni.

delitto sharon oggi tribunaleDelitto di Sharon, oggi in tribunale si torna sulla perizia psichiatrica di Sangare - La relazione psichiatrica secondo cui Moussa Sangare era capace di intendere e di volere la notte del 30 luglio 2024, quando è stata uccisa Sharon Verzeni a Terno d’Isola, sarà discussa ... Come scrive ecodibergamo.it

Delitto Sharon Verzeni, Moussa Sangare è capace di intendere e volere - Moussa Sangare è capace di intendere e volere secondo le anticipazioni della perizia chiesta all'interno del processo che lo vede imputato per omicidio. Si legge su vanityfair.it

Cerca Video su questo argomento: Delitto Sharon Oggi Tribunale