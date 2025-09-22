Delitto di Loreto Borrelli dal gip Il garage dell?orrore sotto i raggi X

LORETO Si terrà questa mattina l?udienza di convalida del fermo scattato nei confronti di Matteo Borrelli, il 37enne accusato di aver ucciso Alessandro Ettore Sorrentino, trovato. 🔗 Leggi su Corriereadriatico.it

Alex Ettore Sorrentino scomparso e trovato morto in un garage a Loreto, l’ombra della droga dietro il delitto

Il delitto di Loreto, il presunto omicida atteso davanti al giudice. Si segue la pista della droga; Alex straziato in garage a Loreto, la pista della droga dietro l’omicidio. Matteo Borrelli in carcere, è il presunto killer; Cadavere trovato in garage. In carcere chi l’ha scoperto. E’ sospettato di omicidio. La vittima è stata massacrata.

delitto loreto borrelli gipL’amico massacrato in garage. L’erbese Matteo Borrelli davanti al giudice per la convalida del fermo - Oggi ad Ancona l’udienza di convalida del fermo per il 37enne accusato dell’omicidio di Alex Sorrentino, colpito più volte alla testa con un oggetto contundente e riconosciuto solo grazie ai tatuaggi ... msn.com scrive

delitto loreto borrelli gipUcciso nel garage a Loreto, fermato il presunto omicida - Dopo una nottata sotto interrogatorio, intorno alle 5 di oggi, è scattato il fermo per il presunto autore dell'omicidio commesso a Loreto, in provincia di Ancona, nei giorni scorsi. Riporta ansa.it

