Delitto di Loreto Borrelli dal gip Il garage dell?orrore sotto i raggi X
LORETO Si terrà questa mattina l?udienza di convalida del fermo scattato nei confronti di Matteo Borrelli, il 37enne accusato di aver ucciso Alessandro Ettore Sorrentino, trovato. 🔗 Leggi su Corriereadriatico.it
In questa notizia si parla di: delitto - loreto
Alex Ettore Sorrentino scomparso e trovato morto in un garage a Loreto, l’ombra della droga dietro il delitto
CiaoComo Live - In stato di fermo un erbese per il delitto nelle Marche E' accusato della morte di Alex Ettore Sorrentino, 45 anni, di Castelfidardo (Ancona), Nelle ultime ore i carabinieri del nucleo investigativo di Ancona, insieme ai militari di Osimo e Loreto, h - facebook.com Vai su Facebook
#Ancona Fermato a Loreto un 37enne con l'accusa di omicidio. La vittima è un uomo di 45 anni, di cui era stata denunciata la scomparsa un paio di giorni fa. Il corpo è stato trovato questa mattina in un garage. Al momento ignoto il movente del delitto. - X Vai su X
Il delitto di Loreto, il presunto omicida atteso davanti al giudice. Si segue la pista della droga; Alex straziato in garage a Loreto, la pista della droga dietro l’omicidio. Matteo Borrelli in carcere, è il presunto killer; Cadavere trovato in garage. In carcere chi l’ha scoperto. E’ sospettato di omicidio. La vittima è stata massacrata.
L’amico massacrato in garage. L’erbese Matteo Borrelli davanti al giudice per la convalida del fermo - Oggi ad Ancona l’udienza di convalida del fermo per il 37enne accusato dell’omicidio di Alex Sorrentino, colpito più volte alla testa con un oggetto contundente e riconosciuto solo grazie ai tatuaggi ... msn.com scrive
Ucciso nel garage a Loreto, fermato il presunto omicida - Dopo una nottata sotto interrogatorio, intorno alle 5 di oggi, è scattato il fermo per il presunto autore dell'omicidio commesso a Loreto, in provincia di Ancona, nei giorni scorsi. Riporta ansa.it