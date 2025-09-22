Delitto di Garlasco l' ipotesi sulle gocce di sangue accanto al divano | L' assassino si è seduto con l' arma in mano aveva una relazione significativa con la vittima

Bruzzone: "Chiara conosceva il suo aggressore e con quest’ultimo aveva un rapporto piuttosto significativo dal punto di vista relazionale" "L'assassino di Chiara Poggi si è seduto con l'arma in mano, aveva una relazione significativa con la vittima", è questa l'ultima ipotesi di Roberta Bruzz. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Delitto di Garlasco, l'ipotesi sulle gocce di sangue accanto al divano: "L'assassino si è seduto con l'arma in mano, aveva una relazione significativa con la vittima"

