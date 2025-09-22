Delirio viabilità a Bologna | quali sono i punti più critici

Bologna, 22 settembre 2025 – Giornata di delirio per il traffico di Bologna. Il corteo pro Gaza e contro Israele, lo sciopero nazionale di tutte le categorie, i cantieri del tram, la concomitanza con l’inizio del Cersaie in Fiera: una mattinata di caos e traffico in tilt, dai viali al centro, da Santa Viola alla Fiera, passando per la stazione, porta San Felice, piazza dei Martiri. Zona fiera in tilt per il Cersaie. Alle 9 in via Michelino è partito il salone della ceramica e così, da porta Mascarella a via Stalingrado (all’altezza di piazza della Costituzione), una coda infinita di auto ha bloccato completamente la circolazione delle auto. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

