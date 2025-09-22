Degrado sociale e problemi igienico-sanitari a pochi passi dal Manthoné | il porticato della scuola verrà chiuso

Degrado sociale e problemi igienico-sanitari a pochi passi dalla scuola: il porticato dell’istituto Manthoné sarà chiuso. La richiesta l’ha avanzata la dirigente scolastica a tutela degli studenti, ad accoglierla le istituzioni come fa sapere la presidente della commissione Sicurezza e mobilità. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

Ecco la qualità dei commenti e dei suggerimenti pubblici che arrivano dai miei detrattori. Un modus pensandi e vivendi che una delle prime cause del degrado sociale in cui viviamo.

