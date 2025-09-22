Definisci bambino in corteo la gioventù ostinata | tanti i liceali in piazza per la Palestina A Roma sfila Zerocalcare a Milano Ambra

Non l’atto finale delle manifestazioni per la Palestina che ogni settimana, da due anni, riempiono le piazze italiane, ma «l'inizio», dicono, di una "battaglia" che parte proprio dalle scuole e dalle università. Lo scandiscono al megafono, lo scrivono sui cartelli: «Nessuno dovrebbe stare in silenzio quando dei bambini stanno morendo». Così oggi a Roma, a Milano, a Napoli e in tutta Italia,. 🔗 Leggi su Feedpress.me

“Definisci bambino!”, la frase shock che ha fatto infuriare Iacchetti e Mauro Corona

“Definisci bambino”: il victim blaming che tenta di legittimare i crimini israeliani

Scontro Mizrahi-Iacchetti su Gaza, post pompe funebri Taffo: bara bianca con scritto "Definisci bambino", provocazione all'attivista israeliano

