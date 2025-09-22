Declan McMahon chiede la Hall of Fame per Shane Mark Henry commenta | Questo significa essere un buon figlio

Il figlio di Shane McMahon ha pubblicato un commento controverso dopo l’annuncio dell’ingresso di Stephanie McMahon nella WWE Hall of Fame. A Wrestlepalooza, The Undertaker è apparso a sorpresa, informando Stephanie McMahon che sarebbe entrata nella WWE Hall of Fame nel 2026. Dopo l’annuncio, Declan McMahon, figlio di Shane, ha chiesto che anche suo padre venisse inserito nella Hall of Fame. Le sue parole hanno attirato la reazione di Mark Henry. Put Shane McMahon in the Hall of Fame! — Declan James McMahon (@ODmcmahon) September 21, 2025 Mark Henry ha preso posizione sui social a favore di Declan McMahon, affermando che stava solo facendo il bravo figlio, difendendo il padre: “Questo significa essere un buon figlio. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

