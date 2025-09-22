Decine di migliaia in piazza cortei in 80 città

O ggi ricomincia la settimana, ma quello che si vivrà non sarà un lunedì come gli altri. In tutta Italia, infatti, il lavoro sarà interrotto in numerosi settori: dai treni ai bus, dalle scuole agli ospedali. Questa volta, però, non si tratta di un guasto improvviso o di un blackout, ma di una scelta collettiva: un sciopero generale nazionale, proclamato dai sindacati di base, per esprimere solidarietà alla popolazione palestinese sotto attacco nella Striscia di Gaza. In fuga da Gaza City, le immagini dell’esodo: «Lasciateci vivere» X Sciopero per Gaza: lunedì fuori dall’ordinario. La mobilitazione porta la firma di Usb, Cub, Adl Varese, Sgb e Usi-Cit, con l’adesione di altre sigle nel mondo dell’istruzione come Confsai, Cisle e Conalpe. 🔗 Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - Decine di migliaia in piazza, cortei in 80 città

