Debito di RedBird nei confronti di Elliott | l’esperto rivela dettagli importanti

L'esperto avvocato Felice Raimondo tramite un pezzo molto dettagliato sviscera i dettagli sul vendor loan tra RedBird ed Elliott per il Milan. Ecco i dettagli aggiornati. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

Milan, RedBird rifinanzia il debito con Elliott versando 170 milioni: la scadenza slitta al 2028; Milan, nuovo accordo RedBird-Elliott: la scadenza del debito di Gerry Cardinale slitta al 2028; Milan, RedBird versa 170 milioni e riduce il debito.

RedBird punta a far slittare fino al 2028 la scadenza del prestito con Elliott che ora è fissata ad agosto del prossimo anno - Gerry Cardinale ha intenzione di tenersi il Milan, di non lasciare la guida del club, e lavora per rifinanziare il debito contratto con Elliott al momento dell’acquisto della società. Riporta gazzetta.it

Il Milan è in salute ma Cardinale deve ridare 680 milioni a Elliott. La via del rifinanziamento - Il Milan gode di ottima salute: l’assemblea dei soci di fine mese celebrerà il secondo bilancio consecutivo in utile, una rarità nel calcio italiano d’alto livello. gazzetta.it scrive

