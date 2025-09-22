De Paola non ha dubbi dopo Verona Juve | Questi due bianconeri devono dare di più VAR? Forse sarebbe meglio inserire un ex giocatore per aiutare gli arbitri nelle decisioni

De Paola non ha dubbi dopo Verona Juve: il commento del giornalista sul match e sugli errori arbitrali. Paolo De Paola è intervenuto a TMW Radio per analizzare l’ultimo match della Juve contro il Verona soffermandosi sugli errori arbitrali. SU VERONA JUVE – «Due giocatori in particolare devono dare di più, che sono Thuram e Cambiaso. Sono splendidi da vedere in fase offensiva, ma sono poco presenti in fase difensiva. Il francese deve imparare a fare anche il mediano, perché i grandi giocatori in quel ruolo devono saper fare entrambe le fasi. Non possono esserci solo elogi, perché ha ancora dei difetti. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

