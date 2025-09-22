De Paola non ha dubbi dopo Verona Juve | Questi due bianconeri devono dare di più VAR? Forse sarebbe meglio inserire un ex giocatore per aiutare gli arbitri nelle decisioni

Juventusnews24.com | 22 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

De Paola non ha dubbi dopo Verona Juve: il commento del giornalista sul match e sugli errori arbitrali. Paolo De Paola è intervenuto a TMW Radio per analizzare l’ultimo match della Juve contro il Verona soffermandosi sugli errori arbitrali. SU VERONA JUVE – «Due giocatori in particolare devono dare di più, che sono Thuram e Cambiaso. Sono splendidi da vedere in fase offensiva, ma sono poco presenti in fase difensiva. Il francese deve imparare a fare anche il mediano, perché i grandi giocatori in quel ruolo devono saper fare entrambe le fasi. Non possono esserci solo elogi, perché ha ancora dei difetti. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

de paola non ha dubbi dopo verona juve questi due bianconeri devono dare di pi249 var forse sarebbe meglio inserire un ex giocatore per aiutare gli arbitri nelle decisioni

© Juventusnews24.com - De Paola non ha dubbi dopo Verona Juve: «Questi due bianconeri devono dare di più. VAR? Forse sarebbe meglio inserire un ex giocatore per aiutare gli arbitri nelle decisioni»

In questa notizia si parla di: paola - dubbi

De Paola non ha dubbi e sentenzia: «C’è confusione alla Juve! I bianconeri non possono essere composti solo dai loro arrivi»

De Paola sull’ex Milan Gattuso: “Ha una grinta che non ti fa pensare ai dubbi”

De Paola riparte dall’Eccellenza, ma il cuore resta a Lecco: «Ci sarei tornato correndo»; «Il porto di Paola si farà»: l’assessore Fiorito annuncia finanziamento da 20 milioni e l’avvio dell’iter per un partner privato ·; De Paola: “L’Inter aveva bisogno di due colpi. Magari rimarremo stupiti da…”.

Juve-Inter, Braglia non ha dubbi: 'I nerazzurri vinceranno facilmente' - L'ex portiere Simone Braglia ha parlato a TMW Radio del big match che vedrà Juventus ed Inter [VIDEO]affrontarsi domenica sera, sottolineando come i nerazzurri dovrebbero vincere facilmente contro i ... Segnala it.blastingnews.com

de paola ha dubbiDe Paola: "Roma-Torino? I Granata hanno mostrato grande rabbia" | OneFootball - Intervenuto a TmwRadio, Paolo De Paola, noto giornalista, ha parlato così della vittoria del Torino in casa della Roma. onefootball.com scrive

Cerca Video su questo argomento: De Paola Ha Dubbi