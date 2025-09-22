Dawson’s creek reunion james van der beek assente all’evento

rinvio della reunion di Dawson's Creek a causa di motivi di salute. Una delle manifestazioni più attese nel mondo delle serie TV, la reunion benefica dedicata a Dawson's Creek, ha subito un'imprevista modifica. L'attore protagonista, James Van Der Beek, non potrà partecipare all'evento previsto per il 22 settembre al Richard Rodgers Theatre di New York. La sua assenza è dovuta a problemi di salute legati a due gravi infezioni intestinali contratte in prossimità dell'appuntamento. motivi della mancata partecipazione e reazioni ufficiali. Van Der Beek ha comunicato tramite un lungo messaggio su Instagram che, nonostante gli sforzi per recuperare, le condizioni fisiche non gli permettono di essere presente.

