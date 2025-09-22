Dawson' s Creek | James Van Der Beek non parteciperà alla reunion ecco chi lo sostituirà

22 set 2025

Per problemi di salute, James Van Der Beek non sarà in grado di salire sul palco a New York con i suoi ex colleghi di Dawson's Creek durante l'evento organizzato proprio per sostenere la sua lotta contro il cancro, ma al suo posto ci sarà un ospite speciale. 🔗 Leggi su Comingsoon.it

