Dawson' s Creek | James Van Der Beek non parteciperà alla reunion ecco chi lo sostituirà
Per problemi di salute, James Van Der Beek non sarà in grado di salire sul palco a New York con i suoi ex colleghi di Dawson's Creek durante l'evento organizzato proprio per sostenere la sua lotta contro il cancro, ma al suo posto ci sarà un ospite speciale. 🔗 Leggi su Comingsoon.it
In questa notizia si parla di: dawson - creek
Dawson’s creek: il cast si riunisce dopo 22 anni per una lettura speciale del pilot
Katie Holmes e Joshua Jackson, dopo Dawson's Creek, di nuovo insieme in Happy Hours
Pacey e Joey: la meravigliosa sorpresa per i fan di Dawson’s Creek
Van Der Beek di Dawson Creek, Cristina D'Avena, Vanni, Nobuo Uematsu e tanti altri ospiti! Torna Megacon Genova con videogiochi, fumetti, incontri e sorprese - facebook.com Vai su Facebook
Dawson's Creek: James Van Der Beek non parteciperà alla reunion, ecco chi lo sostituirà; James Van Der Beek abbandona la reunion live di Dawson's Creek per via di una malattia: Sono affranto; Il cast di Dawson's Creek si riunisce per aiutare James Van Der Beek.
Dawson’s Creek Reunion, James Van Der Beek costretto a saltare l’evento - Dawson’s Creek Reunion, James Van Der Beek costretto a saltare l’evento. Scrive tvserial.it
Dawson's Creek: James Van Der Beek non parteciperà alla reunion, ecco chi lo sostituirà - Per problemi di salute, James Van Der Beek non sarà in grado di salire sul palco a New York con i suoi ex colleghi di Dawson's Creek durante l'evento organizzato proprio per sostenere la sua lotta con ... Segnala comingsoon.it