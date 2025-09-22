Davide Sapienza è un geopoeta | esploratore moderno della terra ma anche della nostra realtà interiore

Ci vuole un bel coraggio a sfidare i tempi, questi tempi bui, rivalutando il ruolo della geografia, sì, proprio quella geografia bandita da politici miopi (ma esiste un politico che non lo sia?) dai programmi scolastici. Davide Sapienza è un cantore della geografia e, nello specifico, della lettura del territorio che ci circonda, che poi è l’esatto contrario di quella fruizione usa e getta tipica del turista. Infatti Sapienza è un viaggiatore, un esploratore moderno della terra ma anche della nostra realtà interiore, perché quello che vediamo fuori di noi è anche quello che è dentro di noi (“Serve fare nostra la convinzione che la Terra, con la sua geografia, è ricca di fili invisibili ai quali dobbiamo essere connessi. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

