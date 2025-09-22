David Juventus canadese in flessione dopo un inizio molto convincente | Tudor potrebbe aiutarlo così La possibile mossa del tecnico
David Juventus, l’analisi del Corriere: dopo un esordio da sogno, il canadese sta pagando l’adattamento e la concorrenza, si pensa alle due punte. Un inizio da sogno, un presente di assestamento. La parabola di Jonathan David in questo avvio di stagione con la Juventus è quella tipica di un grande giocatore che si approccia a un nuovo campionato e a una nuova realtà tattica. L’attaccante canadese, arrivato in estate a parametro zero dal Lille, aveva illuso tutti con un esordio da predestinato, per poi subire un leggero e fisiologico calo di rendimento. Ora, come analizzato dal Corriere dello Sport, Igor Tudor starebbe studiando una soluzione tattica per aiutarlo a tornare protagonista. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
Jonathan David non è Kenan Yildiz: da mezzapunta il bomber canadese non rende - Quella andata in scena ieri non è stata una grande serata per Jonathan David. Da tuttomercatoweb.com
Il CT del Canada: 'David giocatore eccezionale. Juventus-Inter? Farò il tifo per i bianconeri' - "Penso che la Juventus mettendolo sotto contratto si sia assicurata un calciatore eccezionale, è molto intelligente, può giocare in differenti posizioni dell’attacco, da solo o in ... Lo riporta ilbianconero.com