David Juve non solo l’Inter | i bianconeri hanno bruciato la concorrenza di quest’altro club di Serie A che era a un passo dall’attaccante Il clamoroso retroscena

David Juve, non solo l’Inter: i bianconeri hanno bruciato la concorrenza di quest’altro club: ecco cosa era successo. L’arrivo di Jonathan David è stato uno dei colpi più importanti del calciomercato Juve estivo, ma il suo approdo in bianconero è stato il capitolo finale di una vera e propria saga ricca di colpi di scena. A svelarne i retroscena è stato l’esperto di trasferimenti Matteo Moretto, che ha ricostruito la cronaca di un’operazione complessa, in cui si sono inseriti diversi top club italiani ma non solo. L’interesse della Vecchia Signora per l’attaccante canadese, classe 2000, non è nato in estate. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - David Juve, non solo l’Inter: i bianconeri hanno bruciato la concorrenza di quest’altro club di Serie A che era a un passo dall’attaccante. Il clamoroso retroscena

In questa notizia si parla di: david - juve

Calciomercato Juve, un attacco da rifare: da Vlahovic a David, programmate le prossime tre mosse. L’agenda dei bianconeri

David Juve, si apre la settimana della verità: un ultimo tassello da sistemare prima della fumata bianca. Gli aggiornamenti

Juve, non solo Vlahovic: ecco chi può finanziare David

Juve, per l’esordio in Champions Tudor è pronto a lanciare David e Openda insieme a Yildiz: vi piace questo attacco? In occasione della sfida contro il BVB dovrebbero tornare in panchina Vlahovic e Koopmeiners, lasciando spazio ai due acquisti estivi. S - facebook.com Vai su Facebook

DAVID: JUVE-INTER E LA SVOLTA DI APRILE. IL TRAPPOLONE DI MERCATO EVITATO DALLA ROMA https://youtu.be/YmAdxIeLeBA - X Vai su X

David alla Gazzetta | Ho avuto contatti anche con l’Inter ma ho scelto la Juve per questo motivo Scudetto? Noi abbiamo un obiettivo; La Juve batte l’Inter all’ultimo respiro | Tudor pesca il jolly Adzic e i bianconeri sono primi a punteggio pieno; Yildiz Juve altro riconoscimento per il talento bianconero dopo la grandissima prestazione contro l’Inter | ecco di cosa si tratta – FOTO.

David Juve, dal corteggiamento nerazzurro alla scelta della Vecchia Signora: i bianconeri avevano vinto il derby d’Italia sul mercato, adesso il canadese vuole vincerlo sul campo - David Juve, dal corteggiamento nerazzurro alla scelta della Vecchia Signora: il retroscena dell’interesse dell’Inter per l’attaccante Jonathan David avrebbe potuto giocare il Derby d’Italia con l’altr ... Segnala juventusnews24.com

David già pazzo della Juve: «Da dentro ti rendi conto ancora meglio della dimensione del club. Ho firmato sapendo che…» - David già pazzo della Juve: le dichiarazioni dell’attaccante canadese alla Gazzetta dello Sport in merito al suo trasferimento in bianconero Il nuovo attaccante della Juve, Jonathan David, ha parlato ... Si legge su juventusnews24.com