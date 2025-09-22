Danny Collins – La canzone della vita | 10 curiosità sul film con Al Pacino

Cinefilos.it | 22 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Danny Collins – La canzone della vita è un film del 2015, l’esordio alla regia di Dan Fogelman, con protagonista Al Pacino. Al fianco del celebre attore, compare nel film un cast di superstar, composto da Christopher Plummer, Annette Bening, Jennifer Garner e Bobby Cannavale. La trama di Danny Collins – La canzone della vita. Danny Collins è un cantante anziano che vive di vecchi successi, tra eccessi di droga e alcol, e una relazione con una donna molto più giovane. Nonostante la fama e il denaro, si sente vuoto e insoddisfatto. 🔗 Leggi su Cinefilos.it

