Danneggia con un martello il muro del vicino e prende a bastonate pure l’auto | denunciato 95enne

Cataniatoday.it | 22 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

I carabinieri del nucleo radiomobile di Catania hanno denunciato un 95enne di Bronte per danneggiamento e minaccia. L’episodio si è verificato alle prime ore del mattino, quando una gazzella del Radiomobile, allertata dalla centrale operativa, è intervenuta in una traversa di via Felice Paradiso. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: danneggia - martello

