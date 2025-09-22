D’Amore e d’Abruzzo di Paride Vitale diventa una trasmissione televisiva

Prima un libro, ora una trasmissione tv. Il successo dell’abruzzese Paride Vitale gli ha consegnato le chiavi di Food Network. Con il suo “D’Amore e d’Abruzzo” sarà protagonista di un nuovo programma che omaggia storia, cultura, tradizione e natura abruzzese. E il titolo dello show sarà proprio. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

