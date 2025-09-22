D’Ambrosio | Difesa da ringiovanire? Ci sono ancora punti di forza sull’addio di Inzaghi…
Le parole di Danilo D’Ambrosio, ex difensore dell’Inter, sul momento dei nerazzurri dopo l’inizio del campionato. I dettagli. Danilo D’Ambrosio ha parlato a Radio Sportiva del momento dell’ Inter in Serie A. LOTTA SCUDETTO – L’Inter, come tante squadre della Serie A, ha cambiato allenatore, ha camiato diversi giocatori, quindi secondo me un periodo di assestamento ci sta tutto. Favorita per lo scudetto? Non sempre la squadra sulla carta più forte è la favorita. Secondo me quest’anno può essere il Napoli: ha qualcosa in più rispetto alle altre, viene da un campionato vinto, ha confermato la squadra e si è rinforzato, l’allenatore è lo stesso e tutti lo conosciamo. 🔗 Leggi su Internews24.com
In questa notizia si parla di: ambrosio - difesa
La ricostruzione e i dubbi sulla legittima difesa che restano - facebook.com Vai su Facebook
D’Ambrosio: “Difesa Inter da ringiovanire? Ecco cosa penso. Sull’addio di Inzaghi…” - L'ex difensore nerazzurro dice la sua sulla squadra di Chivu, tornata a vincere in campionato, e sulla corsa scudetto ... Segnala msn.com