Le parole di Danilo D’Ambrosio, ex difensore dell’Inter, sul momento dei nerazzurri dopo l’inizio del campionato. I dettagli. Danilo D’Ambrosio ha parlato a Radio Sportiva del momento dell’ Inter in Serie A. LOTTA SCUDETTO – L’Inter, come tante squadre della Serie A, ha cambiato allenatore, ha camiato diversi giocatori, quindi secondo me un periodo di assestamento ci sta tutto. Favorita per lo scudetto? Non sempre la squadra sulla carta più forte è la favorita. Secondo me quest’anno può essere il Napoli: ha qualcosa in più rispetto alle altre, viene da un campionato vinto, ha confermato la squadra e si è rinforzato, l’allenatore è lo stesso e tutti lo conosciamo. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - D’Ambrosio: «Difesa da ringiovanire? Ci sono ancora punti di forza, sull’addio di Inzaghi…»